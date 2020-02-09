Ласицкене: Люди из команды Шляхтина не помогают, а только ухудшают ситуацию

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высотузаявила, что сомневается в целесообразности проведения выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 28 февраля.

Отчетно-выборная конференция ВФЛА должна пройти 28 февраля в Москве. На данный момент управлением делами федерации занимается рабочая группа ОКР.

«Есть смысл, чтобы группа ОКР работала до конца, до осени, когда пройдет следующая выборная конференция, чтобы люди из команды господина Шляхтина, которые очень хотят продолжать работать, поняли, что они, к сожалению, не помогают, а только ухудшают ситуацию.

Я считаю, что есть смысл, чтобы нас курировали, чтобы у нас был шанс попасть на Олимпиаду.

У группы есть обязательства и желание помочь нам, поэтому я сомневаюсь в целесообразности проведения выборов», — цитирует «РИА Новости» Ласицкене. 0