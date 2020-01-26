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    Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе КМ в Поклюке

    Прочие Биатлон
    Французский биатлонист Кантен Фийон Майе стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Поклюке.

    Кантен Фийон Майе
    Кантен Фийон Майе

    Пробежав один штрафной круг, Фийон Майе показал результат 36 минут 21,5 секунды.

    Второе место занял немец Бенедикт Долль, а третье — норвежец Йоханнес Бе. На финише они опередили Ветле Кристиансена и Мартена Фуркада.

    Лучший из россиян Матвей Елисеев стал 11-м. Кирилл Стрельцов финишировал 19-м, а Александр Логинов — 20-м.

    Кубок мира. Поклюка (Словения)
    Мужчины. Масс-старт 15 км

    1. Кантен Фийон Майе (Франция) — 36.21,5 (1 шт. круг)
    2. Бенедикт Долль (Германия) — отставание 10,0 (1)
    3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 10,3 (2)
    4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 10,6 (1)
    5. Мартен Фуркад (Франция) — 10,8 (1)
    6. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 21,4 (2)
    11. Матвей Елисеев (Россия) — 1.11,4 (0)
    19. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.44,2 (1)
    20. Александр Логинов (Россия) — 1.49,9 (4) 0

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