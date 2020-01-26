Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе КМ в Поклюке

Французский биатлонистстал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Поклюке.

Пробежав один штрафной круг, Фийон Майе показал результат 36 минут 21,5 секунды.

Второе место занял немец Бенедикт Долль, а третье — норвежец Йоханнес Бе. На финише они опередили Ветле Кристиансена и Мартена Фуркада.

Лучший из россиян Матвей Елисеев стал 11-м. Кирилл Стрельцов финишировал 19-м, а Александр Логинов — 20-м.

Кубок мира. Поклюка (Словения)

Мужчины. Масс-старт 15 км

1. Кантен Фийон Майе (Франция) — 36.21,5 (1 шт. круг)

2. Бенедикт Долль (Германия) — отставание 10,0 (1)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 10,3 (2)

4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 10,6 (1)

5. Мартен Фуркад (Франция) — 10,8 (1)

6. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 21,4 (2)

11. Матвей Елисеев (Россия) — 1.11,4 (0)

19. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.44,2 (1)

20. Александр Логинов (Россия) — 1.49,9 (4) 0