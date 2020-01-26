Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе КМ в Поклюке

Пробежав один штрафной круг, Фийон Майе показал результат 36 минут 21,5 секунды.
Второе место занял немец Бенедикт Долль, а третье — норвежец Йоханнес Бе. На финише они опередили Ветле Кристиансена и Мартена Фуркада.
Лучший из россиян Матвей Елисеев стал 11-м. Кирилл Стрельцов финишировал 19-м, а Александр Логинов — 20-м.
Кубок мира. Поклюка (Словения)
Мужчины. Масс-старт 15 км
1. Кантен Фийон Майе (Франция) — 36.21,5 (1 шт. круг)
2. Бенедикт Долль (Германия) — отставание 10,0 (1)
3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 10,3 (2)
4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 10,6 (1)
5. Мартен Фуркад (Франция) — 10,8 (1)
6. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 21,4 (2)
11. Матвей Елисеев (Россия) — 1.11,4 (0)
19. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.44,2 (1)
20. Александр Логинов (Россия) — 1.49,9 (4) 0