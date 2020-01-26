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    Касперович верит в борьбу Логинова за медали на ЧМ

    Прочие Чемпионат мира по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧМ по биатлону
    Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, уверен, что его подопечный наберет хорошую форму к мировому первенству.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    «Начиная с первого снега все складывалось не совсем так, как хотелось бы. Одна травма следовала за другой, все это сказывалось.

    В начале сезона он работал через не могу, болевые ощущения его не покидали, поэтому сейчас он не может работать на все 100 процентов, эти травмы все же являются сдерживающим моментом. Вчера он работал практически одними только руками, ноги были готовы не так, как хотелось бы.

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    • Но я не хочу оправдывать этим последние результаты, тем более что до чемпионата мира есть время все проанализировать. Да, времени очень мало, но возможность исправить ситуацию есть, главное — восстановить ту стрельбу, которая была в начале сезона. Критической ситуацию я бы не назвал, я уверен, что мы сможем бороться за медали в Антхольце», — цитирует Касперовича ТАСС. 0

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