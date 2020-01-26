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    Белозеров рассказал о формировании состава на ЧМ по биатлону в Антхольце

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    Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о формировании состава на чемпионат мира в Антхольце.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    «У нас в критериях прописано, что мы имеем возможность по решению тренерского штаба везти семь человек на чемпионат мира. Сейчас у нас есть шесть человек, которые точно поедут — те, кто участвовал на этапе в Поклюке.

    Очень хорошо проявил себя Кирилл Стрельцов. С учетом его возраста и того, что он первый раз участвовал в Кубке мира, его результат позволяет нам надеяться, что это именно тот представитель резерва, который в скором будущем войдет в национальную команду.

    Что касается седьмого участника, то решение будет складываться из отбора, который проходит в России сейчас, где определится один участник чемпионата Европы. Еще есть этап Кубка IBU в Арбере — мы тоже это будем анализировать. И не надо забывать, что на первенстве мира среди юниоров у нас выступает Карим Халили, который тоже себя проявил очень хорошо», — сказал Белозеров в эфире телеканала «Матч ТВ».

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