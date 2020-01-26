Белозеров рассказал о формировании состава на ЧМ по биатлону в Антхольце

Старший тренер мужской сборной России по биатлонурассказал о формировании состава на чемпионат мира в Антхольце.

«У нас в критериях прописано, что мы имеем возможность по решению тренерского штаба везти семь человек на чемпионат мира. Сейчас у нас есть шесть человек, которые точно поедут — те, кто участвовал на этапе в Поклюке.

Очень хорошо проявил себя Кирилл Стрельцов. С учетом его возраста и того, что он первый раз участвовал в Кубке мира, его результат позволяет нам надеяться, что это именно тот представитель резерва, который в скором будущем войдет в национальную команду.

Что касается седьмого участника, то решение будет складываться из отбора, который проходит в России сейчас, где определится один участник чемпионата Европы. Еще есть этап Кубка IBU в Арбере — мы тоже это будем анализировать. И не надо забывать, что на первенстве мира среди юниоров у нас выступает Карим Халили, который тоже себя проявил очень хорошо», — сказал Белозеров в эфире телеканала «Матч ТВ».

На этапе Кубка мира в Поклюке выступали Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. 0