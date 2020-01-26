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    Драчев раскритиковал Елисеева и Юрлову-Перхт за участие в «Рождественской гонке»

    Прочие Биатлон
    Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт не должны были участвовать в «Рождественской гонке» в Германии.

    Матвей Елисеев
    Матвей Елисеев

    «Каждая мелочь имеет значение. Вместо сбора они участвовали в коммерческих стартах. А нужно ли им это было?

    После сезона — пожалуйста. Сейчас же двух наших лидеров это выбило из колеи: после "Рождественской гонки" Юрлова заболела, Матвей же там просто потерял время.

    Лидеры других стран уже практически не ездят на "Шальке" выступать», — сказал Драчев ТАСС.

    «Рождественская гонка» — коммерческий старт, традиционно проводимый в конце декабря в Гельзенкирхене, на домашнем стадионе футбольного клуба «Шальке».

    Следующим стартом для биатлонистов станет чемпионат мира, который пройдет с 12 по 23 февраля в Италии. 0

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