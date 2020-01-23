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    Макгрегор готов организовать трилогию с Диасом

    Прочие Единоборства
    Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на слова своего давнего соперника Нэйта Диаса.

    Конор Макгрегор
    Конор Макгрегор

    Последний прокомментировал победу ирландца над Дональдом Серроне, назвав того слабым соперником.

    «Давай, Нэйт. Давай, брат. Давай сделаем этот бой в третий раз. Он всегда в мыслях. Мы прямо здесь», — цитирует Макгрегора MMA Fighting.

    В прошлом Макгрегор и Диас бились дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нэйт одержал досрочную победу, таким образом, ирландец потерпел первое поражение в карьере в UFC.

    В августе того же года состоялся реванш, Макгрегор победил решением большинства судей. 0

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