Макгрегор готов организовать трилогию с Диасом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категорияхотреагировал на слова своего давнего соперника

Последний прокомментировал победу ирландца над Дональдом Серроне, назвав того слабым соперником.

«Давай, Нэйт. Давай, брат. Давай сделаем этот бой в третий раз. Он всегда в мыслях. Мы прямо здесь», — цитирует Макгрегора MMA Fighting.

В прошлом Макгрегор и Диас бились дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нэйт одержал досрочную победу, таким образом, ирландец потерпел первое поражение в карьере в UFC.

В августе того же года состоялся реванш, Макгрегор победил решением большинства судей. 0