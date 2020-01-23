Макгрегор готов организовать трилогию с Диасом

Конор Макгрегор
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Последний прокомментировал победу ирландца над Дональдом Серроне, назвав того слабым соперником.
«Давай, Нэйт. Давай, брат. Давай сделаем этот бой в третий раз. Он всегда в мыслях. Мы прямо здесь», — цитирует Макгрегора MMA Fighting.
В прошлом Макгрегор и Диас бились дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нэйт одержал досрочную победу, таким образом, ирландец потерпел первое поражение в карьере в UFC.
В августе того же года состоялся реванш, Макгрегор победил решением большинства судей. 0