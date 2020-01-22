Алиев и Даниэлян — второй и третий в короткой программе на ЧЕ-2019

Дмитрий Алиев
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Россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниэлян заняли второе и третье место соответственно. Еще один представитель России Александр Самарин — 13-й.
Произвольная программа с участием 20 лучших фигуристов по итогам короткой запланирована на 23 января. Начало в 20:30 по московскому времени.
Фигурное катание. Чемпионат Европы
Мужчины. Короткая программа
1. Михал Бржезина (Чехия) — 89,77
2.
3.
4. Морис Квителашвили (Грузия) — 82,77
5. Денис Васильев (Латвия) — 80,44
6. Пауль Фенц (Германия) — 80,41...
13.