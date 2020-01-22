Алиев и Даниэлян — второй и третий в короткой программе на ЧЕ-2019

Чешский фигуристлидирует после короткой программы в мужском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниэлян заняли второе и третье место соответственно. Еще один представитель России Александр Самарин — 13-й.

Произвольная программа с участием 20 лучших фигуристов по итогам короткой запланирована на 23 января. Начало в 20:30 по московскому времени.

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Мужчины. Короткая программа