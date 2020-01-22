Ласицкене рассматривает вариант подачи в суд на ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высотузаявила, что может подать в суд на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Это произойдет в том случае, если из-за санкций, наложенных на организацию, ей придется пропустить международные турниры.

«Я рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА. Если суд откажется принять мое заявление на ВФЛА как на общественную организацию, то буду подавать в суд на конкретных людей.

Тех, кто будет официально признан виновным в деле с липовой справкой Лысенко и на нынешнее руководство федерации. Их действия привели и приводят к моим потерям — моральным, имиджевым и материальным.

По предварительным подсчетам, в случае полного пропуска зимнего сезона это будет многомиллионный иск», — приводит слова Ласицкене «Р-Спорт». 0