Бобслеисты Гайтюкевич и Коротков стали вторыми на этапе Кубка Европы

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Денис Коротков завоевали серебряные медали в соревнованиях экипажей-двоек на этапе Кубка Европы в латвийской Сигулде.

Победу одержали швейцарцы Симон Фридли и Грегори Джонс. Россияне отстали от лидеров на 0,41 секунды. Третий результат у немцев Йонаса Януша и Марселя Корнхардта.

В соревновании двоек среди женщин россиянки Полина Назарук и Юлия Беломестных также завоевали серебро. Золото взяли румынки Андреа Греку и Катарина Вик, третьими стали немки Мария Константин и Тереза Ляйц.

Кубок Европы

Двойки. Мужчины

1. Симон Фридли/Грегори Джонс (Швейцария) — 1.40,16

2. Ростислав Гайтюкевич/Денис Коротков (Россия) — +0,41

3. Йонас Януш/Марсель Корнхардт (Германия) — +0,45.

Двойки. Женщины

1. Андреа Греку/Катарина Вик (Румыния) — 1.43,48

2. Полина Назару/Юлия Беломестных (Россия) — +0,05

3. Мария Константин/Тереза Ляйц (Германия) — +0,79 0