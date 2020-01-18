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    Бобслеисты Гайтюкевич и Коротков стали вторыми на этапе Кубка Европы

    Прочие Бобслей
    Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Денис Коротков завоевали серебряные медали в соревнованиях экипажей-двоек на этапе Кубка Европы в латвийской Сигулде.

    Российские бобслеисты
    Российские бобслеисты

    Победу одержали швейцарцы Симон Фридли и Грегори Джонс. Россияне отстали от лидеров на 0,41 секунды. Третий результат у немцев Йонаса Януша и Марселя Корнхардта.

    В соревновании двоек среди женщин россиянки Полина Назарук и Юлия Беломестных также завоевали серебро. Золото взяли румынки Андреа Греку и Катарина Вик, третьими стали немки Мария Константин и Тереза Ляйц.

    Кубок Европы
    Двойки. Мужчины

    1. Симон Фридли/Грегори Джонс (Швейцария) — 1.40,16
    2. Ростислав Гайтюкевич/Денис Коротков (Россия) — +0,41
    3. Йонас Януш/Марсель Корнхардт (Германия) — +0,45.

    Двойки. Женщины

    1. Андреа Греку/Катарина Вик (Румыния) — 1.43,48
    2. Полина Назару/Юлия Беломестных (Россия) — +0,05
    3. Мария Константин/Тереза Ляйц (Германия) — +0,79 0

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