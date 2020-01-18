Бобслеисты Гайтюкевич и Коротков стали вторыми на этапе Кубка Европы

Российские бобслеисты
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Победу одержали швейцарцы Симон Фридли и Грегори Джонс. Россияне отстали от лидеров на 0,41 секунды. Третий результат у немцев Йонаса Януша и Марселя Корнхардта.
В соревновании двоек среди женщин россиянки Полина Назарук и Юлия Беломестных также завоевали серебро. Золото взяли румынки Андреа Греку и Катарина Вик, третьими стали немки Мария Константин и Тереза Ляйц.
Кубок Европы
Двойки. Мужчины
1. Симон Фридли/Грегори Джонс (Швейцария) — 1.40,16
2. Ростислав Гайтюкевич/Денис Коротков (Россия) — +0,41
3. Йонас Януш/Марсель Корнхардт (Германия) — +0,45.
Двойки. Женщины
1. Андреа Греку/Катарина Вик (Румыния) — 1.43,48
2. Полина Назару/Юлия Беломестных (Россия) — +0,05
3. Мария Константин/Тереза Ляйц (Германия) — +0,79 0