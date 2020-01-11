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    Фаткулина и Кулижников завоевали золото ЧЕ на дистанции 500 м

    Прочие Коньки
    Российская спортсменка Ольга Фаткулина одержала победу на дистанции 500 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту, проходящем в Херенвене.

    Ольга Фаткулина
    Ольга Фаткулина

    Россиянка преодолела дистанцию за 37,40 секунды. Второе место заняла австрийка Ванесса Херцог (37,49).

    Тройку лучших замкнул еще одна представительница России Ангелина Голикова (37,50). Дарья Качанова заняла пятое место (37,71).

    У мужчин на дистанции 500 метров победил Павел Кулижников. Россиянин показал результа 34,38 секунды.

    Вторую строчку занял голландец Дай Дай Нтаб (+0,08), тройку лучших замкнул еще один представитель сборной России Руслан Мурашов, отставший от лидер на 0,20 секунды.

    Россиянин Виктор Муштаков занял 20-е место (+3,74).

    Российская спортсменка Наталья Воронина завоевала серебряную медаль на дистанции 3000 метров. Россиянка проиграла голландке Эсме Виссер 2,5 секунды.

    Тройку лучших замкнула представительница Италии Франческа Лоллобриджида (+2,5).

    Евгения Лаленкова и Елена Сохрякова заняли 8-е (+5,62) и 13-е (+8,27) места соответственно. 0

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