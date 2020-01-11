Фаткулина и Кулижников завоевали золото ЧЕ на дистанции 500 м

Россиянка преодолела дистанцию за 37,40 секунды. Второе место заняла австрийка Ванесса Херцог (37,49).
Тройку лучших замкнул еще одна представительница России Ангелина Голикова (37,50). Дарья Качанова заняла пятое место (37,71).
У мужчин на дистанции 500 метров победил Павел Кулижников. Россиянин показал результа 34,38 секунды.
Вторую строчку занял голландец Дай Дай Нтаб (+0,08), тройку лучших замкнул еще один представитель сборной России Руслан Мурашов, отставший от лидер на 0,20 секунды.
Россиянин Виктор Муштаков занял 20-е место (+3,74).
Российская спортсменка Наталья Воронина завоевала серебряную медаль на дистанции 3000 метров. Россиянка проиграла голландке Эсме Виссер 2,5 секунды.
Тройку лучших замкнула представительница Италии Франческа Лоллобриджида (+2,5).
Евгения Лаленкова и Елена Сохрякова заняли 8-е (+5,62) и 13-е (+8,27) места соответственно. 0