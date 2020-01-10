Конькобежцы Лаленкова и Юсков завоевали серебро ЧЕ

Победу одержала голландская конькобежка Ирен Вюст, еще одна россиянка Екатерина Шихова взяла бронзу.
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Женщины. 1 500 м
1. Ирен Вюст (Голландия) — 1.54,88
2. Евгения Лаленкова (Россия) — 1.55,22
3. Екатерина Шихова (Россия) — 1.55,31
4. Мелисса Вейфье (Голландия) — 1.55,42
5. Мартина Сабликова (Чехия) — 1.55,52
6. Елизавета Казелина (Россия) — 1.55,77
У мужчин голландский конькобежец Томас Крол стал победителем на дистанции на 1500 м. Второе место занял россиянин Денис Юсков. Замкнул тройку призеров еще один голландец — Патрик Руст.
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Мужчины. 1 500 м
1. Томас Крол (Голландия) — 1.43,67
2. Денис Юсков (Россия) — 1.44,80
3. Патрик Руст (Голландия) — 1.44,82
4. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 1.45,43
5. Кун Фервей (Голландия) — 1.45,88
6. Синдре Хенриксен (Норвегия) — 1.46,27
11. Сергей Трофимов (Россия) — 1.47,56 0