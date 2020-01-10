Конькобежцы Лаленкова и Юсков завоевали серебро ЧЕ

Российская конькобежказавоевала серебро на дистанции 1500 м на чемпионате Европы в Херенвене.

Победу одержала голландская конькобежка Ирен Вюст, еще одна россиянка Екатерина Шихова взяла бронзу.

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Женщины. 1 500 м

1. Ирен Вюст (Голландия) — 1.54,88

2. Евгения Лаленкова (Россия) — 1.55,22

3. Екатерина Шихова (Россия) — 1.55,31

4. Мелисса Вейфье (Голландия) — 1.55,42

5. Мартина Сабликова (Чехия) — 1.55,52

6. Елизавета Казелина (Россия) — 1.55,77

У мужчин голландский конькобежец Томас Крол стал победителем на дистанции на 1500 м. Второе место занял россиянин Денис Юсков. Замкнул тройку призеров еще один голландец — Патрик Руст.

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины. 1 500 м

1. Томас Крол (Голландия) — 1.43,67

2. Денис Юсков (Россия) — 1.44,80

3. Патрик Руст (Голландия) — 1.44,82

4. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 1.45,43

5. Кун Фервей (Голландия) — 1.45,88

6. Синдре Хенриксен (Норвегия) — 1.46,27

11. Сергей Трофимов (Россия) — 1.47,56 0