Крамер: От решения ВАДА больше всего пострадали спортмены

Тренер сборной России по лыжным гонкамсчитает, что решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о санкциях в отношении России сильнее всего затронуло обычных спортсменов.

9 декабря исполком WADA утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории.

В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

«Я очень расстроен. От данного решения больше всего пострадали спортсмены. Это настоящее безумие.

У нас есть лыжники, которые не связаны с нарушением антидопинговых правил. Устюгов и Ретивых не поехали на Олимпиаду», — цитирует NRK Крамера. 0