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    Крамер: От решения ВАДА больше всего пострадали спортмены

    Прочие Лыжи
    Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о санкциях в отношении России сильнее всего затронуло обычных спортсменов.

    Маркус Крамер
    Маркус Крамер

    9 декабря исполком WADA утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории.

    В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

    «Я очень расстроен. От данного решения больше всего пострадали спортсмены. Это настоящее безумие.

    У нас есть лыжники, которые не связаны с нарушением антидопинговых правил. Устюгов и Ретивых не поехали на Олимпиаду», — цитирует NRK Крамера. 0

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