Крамер: От решения ВАДА больше всего пострадали спортмены

Маркус Крамер
globallookpress.com
9 декабря исполком WADA утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории.
В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.
«Я очень расстроен. От данного решения больше всего пострадали спортсмены. Это настоящее безумие.
У нас есть лыжники, которые не связаны с нарушением антидопинговых правил. Устюгов и Ретивых не поехали на Олимпиаду», — цитирует NRK Крамера. 0