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    Елисеев на раскатке задумывался о снятии с индивидуальной гонки

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое восьмое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

    Матвей Елисеев
    Матвей Елисеев

    «Конечно, даже один промах — это много, но в любом случае это мой лучший результат на индивидуальных гонках КМ. Это достойно, учитывая одну штрафную минуту.

    Мне сложно было выдать свой максимум, вес все-таки большой, не лишний, но большой. Дистанция, конечно, была очень сложная. Когда я вышел на раскатку, то сказал сервисеру: "Может, не бежать сегодня?"

    У Жени Гараничева другой стиль, он в крутые подъемы заряжает сильнее, а на равнине ему сложнее раскатиться, так что модели гонки у нас разные. Но я смог немного поцепляться за ним, и это помогло.

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    • Очень сложно оценить работу лыж, потому что каждый спуск — это испытание, где-то чуть удачнее попадешь мимо сугроба, где-то наоборот. Сложно сравнивать с другими спортсменами», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ». 0

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