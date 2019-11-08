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    Нурмагомедов планирует провести бой с Фергюсоном в Нью-Йорке

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    Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какова вероятность увидеть его бой против первого номера рейтинга американца Тони Фергюсона.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    «Мне предложили поединок на март с Фергюсоном в Вегасе. Но там я буду драться, если они вернут мне порядка $1 млн, на который оштрафовали, и принесут извинения. А так в апреле, вроде бы, планируется турнир UFC в Нью-Йорке. 95% — следующий бой против Фергюсона. Я бы хотел провести его в Москве, но здесь нет арены, где бы этот поединок мог пройти. Возможно, на "Газпром Арене". Но с наибольшей долей вероятности это будут США. Нью-Йорк или Лас-Вегас», — цитирует Хабиба RT.

    Бой россиянина с Тони Фергюсоном срывался несколько раз по причинам травм бойцов. 0

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