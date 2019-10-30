Однорукий российский боец бросил вызов Макгрегору

Российский боец смешанных единоборстввызвал на бой ирландца. В 18 лет Карапетян из-за тяжелой болезни лишился части левой руки.

«Конор Макнагец vs Александр Карапетян. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время», — написал Карапетян в своем Instagram.

Напомним, в октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил ирландца в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.

После этого Макгрегор не провел ни одного поединка. Однако на недавней пресс-конференции в Москве Конор анонсировал возвращение в октагон в январе 2020 года. 0