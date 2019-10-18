Боец MMA проиграл крупную сумму в сочинском казино

Российский боец смешанного стиляпроиграл в сочинском казино 200 тысяч долларов. Об этом рассказал один из сотрудников сочинского казино, ставший свидетелем ситуации.

«Я тоже мельком слышал эту информацию, но с Вартаном еще не общался. Вообще, от Асатряна можно и не такого ожидать. Не понимаю только, зачем при таких деньгах он выступает в ММА», — подтвердил информацию президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

19 октября Асатрян проведет бой против бразильца Раймиссона Бруно в рамках турнира Fight Nights Global 95.

Всего активе Асатряна, выступающего в наилегчайшем весе, 30 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 9 поражений. 0