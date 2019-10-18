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    Боец MMA проиграл крупную сумму в сочинском казино

    Единоборства
    Российский боец смешанного стиля Вартан Асатрян проиграл в сочинском казино 200 тысяч долларов. Об этом рассказал один из сотрудников сочинского казино, ставший свидетелем ситуации.

    Вартан Асатрян
    Вартан Асатрян

    «Я тоже мельком слышал эту информацию, но с Вартаном еще не общался. Вообще, от Асатряна можно и не такого ожидать. Не понимаю только, зачем при таких деньгах он выступает в ММА», — подтвердил информацию президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

    19 октября Асатрян проведет бой против бразильца Раймиссона Бруно в рамках турнира Fight Nights Global 95.

    Всего активе Асатряна, выступающего в наилегчайшем весе, 30 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 9 поражений. 0

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