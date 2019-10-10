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    Российские волейболисты уступили Японии на Кубке мира

    Волейбол
    Мужская сборная России по волейболу в матче седьмого тура Кубка мира в Японии проиграла хозяевам соревнований со счетом 1:3 (22:25, 25:21, 22:25, 16:25).

    Россияне потерпели четвертое поражение на турнире
    Россияне потерпели четвертое поражение на турнире

    Для подопечных Туомаса Саммельвуо это четвертое поражение в турнире. Ранее россияне победили команды Ирана (3:1), Канады (3:2) и Египта (3:1), а также проиграли Австралии (2:3), Бразилии (0:3) и Польше (1:3).

    Завтра, 11 октября, сборная России сыграет с итальянцами, а японцы встретятся с командой Египта.

    В Кубке мира также принимают участие сборные Аргентины, Туниса и США. Победитель будет определен по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября. 0

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