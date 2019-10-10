Российские волейболисты уступили Японии на Кубке мира

в матче седьмого турапроиграла хозяевам соревнований со счетом 1:3 (22:25, 25:21, 22:25, 16:25).

Россияне потерпели четвертое поражение на турнире volley.ru LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Для подопечных Туомаса Саммельвуо это четвертое поражение в турнире. Ранее россияне победили команды Ирана (3:1), Канады (3:2) и Египта (3:1), а также проиграли Австралии (2:3), Бразилии (0:3) и Польше (1:3).

Завтра, 11 октября, сборная России сыграет с итальянцами, а японцы встретятся с командой Египта.

В Кубке мира также принимают участие сборные Аргентины, Туниса и США. Победитель будет определен по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября. 0