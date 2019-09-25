Федор Емельяненко может выступить на турнире Bellator в России

Президент Bellatorобъявил, что намерен провести турнир с участиемна территории России.

«Россия — это интересная для нас территория. У нас есть несколько предложений в разработке. Федор проведет бой в России, и это будет совпадать с запуском турниров Bellator в России», — написал Кокер в Twitter.

Напомним, 15 июня Емельяненко подписал контракт с Bellator на несколько поединков. Ранее стало известно о том, что Емельяненко проведет следующий бой в конце декабря в Японии. Его соперником может стать американец Кертис Джексон.

Всего в активе 42-летнего Емельяненко 38 побед, шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. 0