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    Федор Емельяненко может выступить на турнире Bellator в России

    Единоборства
    Президент Bellator Скотт Кокер объявил, что намерен провести турнир с участием Федора Емельяненко на территории России.

    Федор Емельяненко
    Федор Емельяненко

    «Россия — это интересная для нас территория. У нас есть несколько предложений в разработке. Федор проведет бой в России, и это будет совпадать с запуском турниров Bellator в России», — написал Кокер в Twitter.

    Напомним, 15 июня Емельяненко подписал контракт с Bellator на несколько поединков. Ранее стало известно о том, что Емельяненко проведет следующий бой в конце декабря в Японии. Его соперником может стать американец Кертис Джексон.

    Всего в активе 42-летнего Емельяненко 38 побед, шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. 0

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