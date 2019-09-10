Фергюсон хочет провести бой с Нурмагомедовым в декабре

Американский боец ММАрассказал о возможности поединка с россиянином

«Знаешь что? Я звоню ему прямо сейчас. Мы уже звонили ему. Мы должны встретиться в декабре на UFC 245.

Мы дадим Хабибу поесть его гамбургеры с сыром и всем остальным. Наслаждайся, болван. Но не слишком толстей. Я тебе не "тирамису по вторникам".

У меня есть кое-что новое для вас, ребята. Я в предвкушении. Хочу биться в декабре. Я устал проводить по одному поединку в год, я боец», — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.

Ранее Хабиб победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC. 0