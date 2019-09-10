ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин де БрейнеКвалификация Евро-2020. Лукаку забил 49-й гол, де Брейне оформил ассистентский хет-трик
  • 13:07
    • Фергюсон хочет провести бой с Нурмагомедовым в декабре
  • 12:21
    • Дюков выступил против совмещения Черчесовым постов в сборной и клубе
  • 11:08
    • ЦСКА выкупит трансфер Лукаса Сантоса
  • 09:05
    • В Швеции установят памятник Ибрагимовичу
  • 08:53
    • Иванов готов видеть в «Урале» Кокорина и Мамаева
    Все новости спорта

    Фергюсон хочет провести бой с Нурмагомедовым в декабре

    Единоборства
    Американский боец ММА Тони Фергюсон рассказал о возможности поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

    Тони Фергюсон
    Тони Фергюсон

    «Знаешь что? Я звоню ему прямо сейчас. Мы уже звонили ему. Мы должны встретиться в декабре на UFC 245.

    Мы дадим Хабибу поесть его гамбургеры с сыром и всем остальным. Наслаждайся, болван. Но не слишком толстей. Я тебе не "тирамису по вторникам".

    У меня есть кое-что новое для вас, ребята. Я в предвкушении. Хочу биться в декабре. Я устал проводить по одному поединку в год, я боец», — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.

  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • Очередной жертвой российского бойца стал американец Дастин Порье
  • 08/09/2019

    • Ранее Хабиб победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника
  • 05/06/2019 в 11:58
    •
  • Прогноз
  • Англия — Косово
  • 1.80
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли матч во Владивостоке богат на голы?
  • «Адмирал» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Игра между «Локо» и «Сочи» будет результативной
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Авангард» увезти из Москвы победу?
  • «Спартак» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Серж Гнабри Футбол Упадок «немецкой машины». Пять причин неудач команды ЛеваЧемпионы мира 2014 года никак не выйдут из пике Вчера в 14:100
  • 11:53
    • Логинов подписал контракт с СБР
  • 12:53
    • ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром «Нефтехимика»
  • 12:36
    • Семин считает справедливым решение проводить матчи ЛЧ в Черкизово
    Рафаэль Надаль и Даниил Медведев Теннис Эпичная битва в Нью-Йорке. Медведев проиграл, но боролся до последнегоРоссийскому теннисисту не удалось выиграть US Open Вчера в 10:220
  • Экспресс дня

  • Сборная Англии прервет беспроигрышную серию Косово
  • 4.52
    •
  • 12:22
    • Бердыев опроверг информацию о переговорах со «Спартаком»
  • 12:09
    • Кирьяков: Вряд ли Россия упустит имеющееся преимущество
  • 11:36
    • Потапова и Савиных прекратили выступление на турнире в Хиросиме
    Роналду забил свой 89-й мяч за сборную Футбол Португалия сделала большой шаг к Евро-2020Реакция прессы на матч Сербия — Португалия 08/09/2019 в 17:170
  • 11:22
    • Вратарь сборной Кюрасао найден мертвым в отеле
  • 10:19
    • Комличенко до зимы планирует улучшить некоторые компоненты в игре
  • 08:42
    • Головин назвал игру сборной России «неважной»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон