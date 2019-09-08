Леклер — победитель Гран-при Италии

Пилот команды «Феррари»стал победителем Гран-при Италии, который завершился на трассе в «Монце».

Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третий результат показал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон.

Российский гонщик Даниил Квят сошел с трассы из-за отказа двигателя, когда шел на шестой позиции.

В общем зачете продолжает лидировать Хэмилтон (283 очка), за которым идут Боттас (221 очко), Макс Ферстаппен (185) и Леклер (182).

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка

1. Шарль Леклер («Феррари») — 53 круга

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.835

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.199

4. Даниэль Риккардо («Рено») +45.515

5. Нико Хюлькенберг («Рено») +58.165

6. Александер Албон («Ред Булл») +59.315

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +73.802

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +74.492

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

13. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг

14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

16. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

17. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошел

19. Даниил Квят («Торо Россо») — сошел

20. Карлос Сайнс («Макларен») — сошел. 0