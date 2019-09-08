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    Леклер — победитель Гран-при Италии

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер стал победителем Гран-при Италии, который завершился на трассе в «Монце».

    Шарль Леклер
    Шарль Леклер

    Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третий результат показал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон.

    Российский гонщик Даниил Квят сошел с трассы из-за отказа двигателя, когда шел на шестой позиции.

    В общем зачете продолжает лидировать Хэмилтон (283 очка), за которым идут Боттас (221 очко), Макс Ферстаппен (185) и Леклер (182).

    Формула-1. Гран-при Италии. Гонка

    1. Шарль Леклер («Феррари») — 53 круга
    2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.835
    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.199
    4. Даниэль Риккардо («Рено») +45.515
    5. Нико Хюлькенберг («Рено») +58.165
    6. Александер Албон («Ред Булл») +59.315
    7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +73.802
    8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +74.492
    9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
    10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
    11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
    12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
    13. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг
    14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
    15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
    16. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
    17. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
    18. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошел
    19. Даниил Квят («Торо Россо») — сошел
    20. Карлос Сайнс («Макларен») — сошел. 0

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