Леклер — победитель Гран-при Италии

Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третий результат показал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон.
Российский гонщик Даниил Квят сошел с трассы из-за отказа двигателя, когда шел на шестой позиции.
В общем зачете продолжает лидировать Хэмилтон (283 очка), за которым идут Боттас (221 очко), Макс Ферстаппен (185) и Леклер (182).
Формула-1. Гран-при Италии. Гонка
1. Шарль Леклер («Феррари») — 53 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.835
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.199
4. Даниэль Риккардо («Рено») +45.515
5. Нико Хюлькенберг («Рено») +58.165
6. Александер Албон («Ред Булл») +59.315
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +73.802
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +74.492
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
13. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
16. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
17. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошел
19. Даниил Квят («Торо Россо») — сошел
20. Карлос Сайнс («Макларен») — сошел. 0