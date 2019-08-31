Леклер — победитель квалификации Гран-при Бельгии, Квят — 18-й

Пилот «Феррари»стал победителем квалификации 13-го этапа чемпионата «Формулы-1» 2019 — Гран-при Бельгии.

На второй позиции — его партнер по команде Себастьян Феттель. Замкнул тройку лучших представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который является лидером общего зачета.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место. Его партнер по команде — Пьер Гасли — на 16-й позиции.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.42,644

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,623

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,638

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,934

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,046

6. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,613

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,898

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,913

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,062

10. Кевин Магнуссен («Хаас»)

Не прошли в третий сегмент:

11. Ромен Грожан — 1.44,797

12. Ландо Норрис — 1.44,847

13. Лэнс Стролл — 1.45,047

14. Александер Албон — 1.45,799

15. Антонио Джовинацци — без времени

Не прошли во второй сегмент: