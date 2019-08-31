ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Где окажется Неймар?Топ-8 интриг перед закрытием трансферного окна
  • 18:58
    • «Челси» упустил победу над «Шеффилдом» из-за автогола
  • 18:55
    • «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Агуэро оформил дубль
  • 18:32
    • «Бавария» забила шесть мячей «Майнцу»
  • 18:30
    • Дубль Шомуродова принес «Ростову» победу над «Локомотивом»
  • 16:36
    • «МЮ» упустил победу на «Сент-Мэри»
    Все новости спорта

    Леклер — победитель квалификации Гран-при Бельгии, Квят — 18-й

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем квалификации 13-го этапа чемпионата «Формулы-1» 2019 — Гран-при Бельгии.

    Шарль Леклер
    Шарль Леклер

    На второй позиции — его партнер по команде Себастьян Феттель. Замкнул тройку лучших представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который является лидером общего зачета.

    Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место. Его партнер по команде — Пьер Гасли — на 16-й позиции.

    Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация

    1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.42,644
    2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,623
    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,638
    4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,934
    5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,046
    6. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,613
    7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,898
    8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,913
    9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,062
    10. Кевин Магнуссен («Хаас»)

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Ромен Грожан — 1.44,797
    12. Ландо Норрис — 1.44,847
    13. Лэнс Стролл — 1.45,047
    14. Александер Албон — 1.45,799
    15. Антонио Джовинацци — без времени

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.46,435
    17. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.46,507
    18. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.46,518
    19. Джордж Рассел («Уильямс») — 1.47,548
    20. Роберт Кубица («Уильямс») — без времени. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника
  • 05/06/2019 в 11:58
    •
  • Прогноз
  • Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье
  • 2.00
  • 07/09/2019 в 23:50
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Лионе будет результативный футбол
  • «Лион» — «Бордо». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • «Ахмат» избежит отставки тренера
  • «Ахмат» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Что покажет «Милан» в первом домашнем матче сезона?
  • «Милан» — «Брешиа». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Краснодару» достался не лучший жребий Футбол ЦСКА обязан выигрывать группу, а «Краснодару» очень не повезлоРеакция спортивных СМИ на результаты жеребьевки Лиги Европы для российских клубов Вчера в 19:400
  • 15:11
    • Аренда Лукаса Сантоса обойдется ЦСКА в 200 тыс евро
  • 14:37
    • Агент Игбуна ведет переговоры с несколькими клубами
  • 14:23
    • Почеттино: решение по Эриксену будет принято в субботу
    Маурицио Сарри Футбол От работы в банке до «Ювентуса». Как Сарри начинал свой путь в футболеЭкс-подопечный Сарри рассказывает о том, каким тренер был 15 лет назад Вчера в 22:590
  • Экспресс дня

  • «Горожане» не пожалеют «чаек»
  • 3.61
    •
  • 18:07
    • Леклер — победитель квалификации Гран-при Бельгии, Квят — 18-й
  • 14:14
    • Чичарито перейдет в «Севилью»
  • 13:56
    • «Оренбург» одержал первую победу в сезоне
    Роджер Федерер Теннис US Open. Победы Федерера и Серены Уильямс, вылет НисикориРезультаты матчей пятого игрового дня на Открытом чемпионате США 01:210
  • 13:40
    • «Ман Сити» следит за 19-летним норвежцем
  • 13:26
    • Бруну Фернандеш перейдет в «Реал»
  • 10:05
    • «Лечче» интересуется лучшим бомбардиром РПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон