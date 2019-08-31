Леклер — победитель квалификации Гран-при Бельгии, Квят — 18-й

На второй позиции — его партнер по команде Себастьян Феттель. Замкнул тройку лучших представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который является лидером общего зачета.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место. Его партнер по команде — Пьер Гасли — на 16-й позиции.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.42,644
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,623
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,638
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,934
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,046
6. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,613
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,898
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,913
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,062
10. Кевин Магнуссен («Хаас»)
Не прошли в третий сегмент:
11. Ромен Грожан — 1.44,797
12. Ландо Норрис — 1.44,847
13. Лэнс Стролл — 1.45,047
14. Александер Албон — 1.45,799
15. Антонио Джовинацци — без времени
Не прошли во второй сегмент:
16. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.46,435
17. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.46,507
18.
19. Джордж Рассел («Уильямс») — 1.47,548
20. Роберт Кубица («Уильямс») — без времени. 0