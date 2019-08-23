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    Макгрегор настроен на реванш с Нурмагомедовым

    Единоборства
    Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, что хочет провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

    Конор Макгрегор
    Конор Макгрегор

    «Я хочу провести реванш и вернуть титул. Моя подготовка к первому поединку с Нурмагомедовым была не правильно. Весь первый раунд он убегал от меня и вообще не наносил удары, пытаясь броситься в ноги.

    Нурмагомедов утверждал, что говорил со мной во время боя в клетке. Но это не так. Он открыл свой рот только в доминирующей позиции, а до этого ни разу даже не шепнул мне ничего», — цитирует Конора ESPN.

    Впервые соперники встретились в октябре 2018 года. Тогда в четвертом раунде Нурмагомедов провёл удушающий прием и заставил оппонента сдаться. 0

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