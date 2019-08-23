Макгрегор настроен на реванш с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландецрассказал, что хочет провести реванш с россиянином

«Я хочу провести реванш и вернуть титул. Моя подготовка к первому поединку с Нурмагомедовым была не правильно. Весь первый раунд он убегал от меня и вообще не наносил удары, пытаясь броситься в ноги.

Нурмагомедов утверждал, что говорил со мной во время боя в клетке. Но это не так. Он открыл свой рот только в доминирующей позиции, а до этого ни разу даже не шепнул мне ничего», — цитирует Конора ESPN.

Впервые соперники встретились в октябре 2018 года. Тогда в четвертом раунде Нурмагомедов провёл удушающий прием и заставил оппонента сдаться. 0