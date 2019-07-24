Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге UFC

Хабиб Нурмагомедов
globallookpress.com
Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает американец Даниэль Кормье, а вот на второе место поднялся Хабиб Нурмагомедов.
Россиянин потеснил со второй строчки чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса.
Ближайший соперник Нурмагомедова Дастин Порье поднялся в этом рейтинге на две позиции выше и расположился на восьмом месте.
Топ-10 общего рейтинга UFC:
1. Дэниэль Кормье,
2. Хабиб Нурмагомедов,
3. Джон Джонс,
4. Генри Сехудо,
5. Аманда Нуньес,
6. Макс Холлоуэй,
7. Камару Усман,
8. Дастин Порье,
9. Стипе Миочич,
10. Роберт Уиттакер. 0