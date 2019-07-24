Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге UFC

UFC на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает американец Даниэль Кормье, а вот на второе место поднялся Хабиб Нурмагомедов.

Россиянин потеснил со второй строчки чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса.

Ближайший соперник Нурмагомедова Дастин Порье поднялся в этом рейтинге на две позиции выше и расположился на восьмом месте.

Топ-10 общего рейтинга UFC:

1. Дэниэль Кормье,

2. Хабиб Нурмагомедов,

3. Джон Джонс,

4. Генри Сехудо,

5. Аманда Нуньес,

6. Макс Холлоуэй,

7. Камару Усман,

8. Дастин Порье,

9. Стипе Миочич,

10. Роберт Уиттакер. 0