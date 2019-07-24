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    Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге UFC

    Единоборства
    UFC на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает американец Даниэль Кормье, а вот на второе место поднялся Хабиб Нурмагомедов.

    Россиянин потеснил со второй строчки чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса.

    Ближайший соперник Нурмагомедова Дастин Порье поднялся в этом рейтинге на две позиции выше и расположился на восьмом месте.

    Топ-10 общего рейтинга UFC:

    1. Дэниэль Кормье,
    2. Хабиб Нурмагомедов,
    3. Джон Джонс,
    4. Генри Сехудо,
    5. Аманда Нуньес,
    6. Макс Холлоуэй,
    7. Камару Усман,
    8. Дастин Порье,
    9. Стипе Миочич,
    10. Роберт Уиттакер. 0

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