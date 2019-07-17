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    Боттас может перейти в «Феррари» в случае ухода из «Мерседеса»

    Автоспорт Формула-1
    Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о переговорах о новом контракте с немецкой командой, а также о том, при каких условиях он может стать гонщиком «Феррари».

    Валттери Боттас
    Валттери Боттас

    «Если бы не Хэмилтон, то я бы чаще становился на первую ступень пьедестала, но если честно меня все устраивает. Конкуренция с Льюисом позволяет мне прогрессировать, уверен я смогу добиться большего в будущем. Хочу бросить ему вызов.

    Хочу подписать контракт с "Мерседесом" и на следующий сезон. Думаю, я доказал команде, что готов выступать за "серебряные стрелы". Возможно, какая-то конкретика появится спустя несколько гонок. На данный момент мы ничего не подписывали, но думаю все будет хорошо.

    Если немецкая конюшня не подпишет со мной контракт, то я предпочел бы оказаться во второй сильнейшей команде "Ф-1". На данный момент это "Феррари", — приводит слова Боттаса GP Fans.

    В текущем сезоне Боттас в 10 гонках одержал две победы и только на Гран-при Канады не смог финишировать на подиуме. Сейчас финн занимает вторую строчку в общем зачете, уступая партнеру по команде Льюису Хэмилтону 39 очков. 0

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