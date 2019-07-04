ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Ростов»Без паники. Три поражения ЦСКА ничего не значат
  • 13:20
    • IBU нашел письмо от Васильевой по делу о пропуске трех допинг-тестов
  • 13:09
    • «Рубин» подтвердил переход Кварацхелии
  • 11:43
    • Фрэнк Лэмпард — главный тренер «Челси»
  • 08:35
    • «Локомотив» выкупил контракт Крыховяка у ПСЖ
  • 08:00
    • Сборная Перу разгромила команду Чили и вышла в финал Кубка Америки
    Все новости спорта

    IBU нашел письмо от Васильевой по делу о пропуске трех допинг-тестов

    Биатлон Допинг
    IBU нашел письмо от российской биатлонистки Маргариты Васильевой по делу о пропуске трех допинг-тестов.

    Маргарита Васильева
    Маргарита Васильева

    Об этом рассказал журналист «Матч ТВ» Сергей Лисин, представляющий интересы российской биатлонистки.

    «Сегодня, 4 июля, мы были уведомлены о том, что решение об отмене слушаний перед вынесением вердикта по делу Маргариты было отменено.

    Все это, конечно, сильно затягивается, потому что письмо, которое господин Феддер пропустил, было отправлено почти месяц назад, 6 июня. С другой стороны, радует то, что они его вообще нашли.

    Сейчас даже интересно, что скажут на слушаниях, когда мы укажем не только на семимесячную задержку в отправке уведомления о флажке, но и на и пропуск письма спортсменки, который, не укажи мы на него, привел бы к нарушению ее прав.

  • IBU забыл уведомить Васильеву о пропуске второго допинг-теста
  • Читайте по теме

    • Причем со стороны Феддера, который не только в свое время вел дело Ахатовой/Юрьевой/Ярошенко, но и входил в группу судей CAS, отвечавших за решение по апелляции наших спортсменов на отказ МОК допустить их до участия в Олимпиаде-2018. И решивших в итоге отказать россиянам», — приводит слова Лисина «Матч ТВ». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника
  • 05/06/2019 в 11:58
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Краснодар»
  • 2.40
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Краснодар» победную серию в Австрии?
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Краснодар» снова не даст сопернику разгуляться в атаке
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Сумеет ли «Энгордани» снова обыграть «Ла Фиориту»?
  • «Энгордани» — «Ла Фиорита». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Филиппе Коутиньо Футбол Топ-5 звезд, которые обязаны перезапустить карьеруКому поможет сезон истины? Вчера в 04:260
  • 10:20
    • Защитник «Спартака» может перейти в «Верону»
  • 08:18
    • Сборная США сыграет с Мексикой в финале Кубка КОНКАКАФ
  • 12:56
    • Гончаренко: У ЦСКА есть резерв, который нужно использовать
    Антуан Гризманн Футбол В погоне за Неймаром и Гризманном. Стоит ли «Барселоне» подписывать их обоих?Каталонский клуб может получить сильнейший атакующий квартет в своей истории 02/07/2019 в 21:310
  • Экспресс дня

  • Что принесут ответки в предвариловке Лиги Европы?
  • 2.76
    •
  • 12:43
    • ПСЖ планирует подписать игрока «Барселоны»
  • 12:28
    • Экс-хавбек «Милана» может продолжить карьеру в России
  • 12:08
    • «Рубин» арендует форварда у «Динамо»
    Анжелик Кербер Теннис Уимблдон. Кербер, Федерер и Надаль вышли во второй круг, Шарапова вылетелаОбзор матчей второго дня Уимблдонского турнира 02/07/2019 в 21:570
  • 10:51
    • Буффон прибыл на медосмотр в «Ювентус»
  • 10:37
    • Виллиан пропустит финал Кубка Америки из-за травмы
  • 10:03
    • «Барселона» назвала сумму, которую готова заплатить за Неймара
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон