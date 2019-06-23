Хэмилтон — победитель Гран-при Франции

Пилот команды «Мерседес»стал победителем восьмого этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Франции.

Британец быстрее всех преодолел 53 круга на трассе «Поль Рикар», стартовав с поул-позишн.

Вторым финишировал его партнер по «Мерседесу» Валттери Боттас, третьим — представитель «Феррари» Шарль Леклер.

Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» стартовал 19-м, а к финишу пришел на 14-й строчке.

В общем зачете лидирует Хэмилтон (187 очков), за которым идут Боттас (151) и Себастьян Феттель (111).

Формула-1. Гран-при Франции. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 53 круга

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Себастьян Феттель («Феррари»)

6. Карлос Сайнс («Макларен»)

7. Даниэль Риккардо («Рено»)

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

9. Нико Хюлькенберг («Рено»)

10. Ландо Норрис («Макларен»)

11. Пьер Гасли («Ред Булл»)

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

14. Даниил Квят («Торо Россо»)

15. Александер Албон («Торо Россо»)

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

18. Джордж Расселл («Уильямс»)

19. Роберт Кубица («Уильямс»)

20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал. 0