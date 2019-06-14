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    Известны легкоатлеты, сотрудничавшие с дисквалифицированным тренером Казариным

    Легкая атлетика Вокруг спорта Допинг
    Стали известны фамилии спортсменов, которые обвиняются в запрещённом сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером Владимиром Казариным, сообщает «Чемпионат».

    Владимир Казарин
    Владимир Казарин

    В этот список вошли Александра Степанова, Рудольф Верховых, Антон Маркунасов, Вадим Овчинников, Анна Князева и Артём Денмухаметов.

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