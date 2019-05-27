Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Чемпионка мира по художественной гимнастикедисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации отсчитывается с 12 ноября 2018 года. 20-летнюю спортсменку признали виновной в нарушении пункта 2.1 «Общероссийских антидопинговых правил» («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Семенова является чемпионкой мира 2014 года в групповых упражнениях, двукратной чемпионкой Европы 2014 года в многоборье и упражнениях с тремя мячами и двумя лентами, а также серебряным призером европейского первенства в финалах с булавами. 0