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    Юрлова-Перхт — победительница гонки преследования на ЧЕ по биатлону

    Чемпионат Европы по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧЕ по биатлону
    Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт стала победительницей гонки преследования на чемпионате Европы в Раубичах.

    Екатерина Юрлова-Перхт
    Екатерина Юрлова-Перхт
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    Юрлова-Перхт допустила один промах на четырех огневых рубежах, показав результат 27 минут 43,4 секунды.

    Белоруска Ирина Кривко заняла второе место, немка Надин Хорхлер — третье.

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    Чемпионат Европы. Раубичи, Белоруссия
    Гонка преследования. Женщины

    1. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 27.43,4 (1 шт. круг)
    2. Ирина Кривко (Белоруссия) — отставание 37,5 (1)
    3. Надин Хорхлер (Германия) — 49,4 (1)
    4. Дуня Здоуц (Австрия) — 50,8 (1)
    5. Каролин Кноттен (Норвегия) — 55,9 (2)
    6. Евгения Павлова (Россия) — 57,0 (0)…
    10. Светлана Миронова (Россия) — 1.33,2 (5)…
    27. Виктория Сливко (Россия) — 2.43,1 (2)…
    40. Наталья Гербулова (Россия) — 4.12,0 (6). 0

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