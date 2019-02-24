Павличенко победил на этапе Кубка мира в Сочи, Репилов — второй

Россиянинзавоевал золото на заключительном этапе Кубка мира сезона 2018/19 по санному спорту в Сочи.

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Павличенко одержал победу по сумме двух попыток с результатом 1 минута 43,867 секунды.

Вторым стал еще один россиянин Роман Репилов, уступивший Павличенко 0,434 секунды.

Тройку сильнейших замкнул итальянец Доминик Фишналлер (+0,460).

Максим Аравин (+0,574) стал четвертым, Александр Степичев (+0,592) расположился на пятом месте, Александр Горбацевич (+5,086) — на 24-м.

Сочи (Россия). Кубок мира. Мужчины. Одиночка

1. Семен Павличенко (Россия) — 1.43,867 (52,023 + 51,844)

2. Роман Репилов (Россия) — 1.44,301 (52,198 + 52,103)

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.44,327 (52,143 + 52,184)

4. Максим Аравин (Россия) — 1.44,441 (52,160 + 52,281)

5. Александр Степичев (Россия) — 1.44,459 (52,104 + 52,355)

24. Александр Горбацевич (Россия) — 1.48,953 (52,076 + 56,877) 0