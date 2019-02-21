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    В марафоне на Олимпиаде-2024 смогут выступить все желающие

    Олимпизм Легкая атлетика
    На олимпийском марафоне на Играх-2024 впервые в истории смогут выступить все желающие.

    Марафон на Олимпиаде-2016
    Марафон на Олимпиаде-2016
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    Как сообщает официальный Twitter оргкомитета ОИ-2024, марафон пройдет в открытом режиме.

    Кроме спортсменов-олимпийцев, на старт в тот же день выйдут и любители, для которых будет организовано несколько форматов дистанции.

    «Впервые в истории Игр в Париже-2024 пройдет эксперимент для болельщиков, который даст возможность всем желающим принять участие в марафоне в тот же день и на тех же условиях, что и олимпийцы. Доступны будут несколько форматов дистанции, чтобы все, вне зависимости, от спортивного опыта смогли получить уникальный олимпийский опыт», — говорится в заявлении оргкомитета.

    Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. 0

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