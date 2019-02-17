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    Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Италии

    Лыжи
    Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Италии.

    Александр Большунов
    Александр Большунов
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    Российский лыжник показал результат 34 минуты 48,4 секунды.

    Второе место занял представитель Финляндии Иво Нисканен, который проиграл россиянину 43,7 секунды. На третьей позиции гонку завершил еще один россиянин Александр Бессмертных.

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    • 1. Александр Большунов (Россия) — 34.48,4
    2. Иво Нисканен (Финляндия) — отставание 43,7
    3. Александр Бессмертных (Россия) — 55,9
    5. Илья Порошкин (Россия) — 1.07,7
    6. Евгений Белов (Россия) — 1.15,6
    11. Сергей Устюгов (Россия) — 1.40,9
    15. Денис Спицов (Россия) — 1.53,7
    27. Илья Семиков (Россия) — 2.34,6 0

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