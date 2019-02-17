Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Италии

Александр Большунов
flgr.ru
Российский лыжник показал результат 34 минуты 48,4 секунды.
Второе место занял представитель Финляндии Иво Нисканен, который проиграл россиянину 43,7 секунды. На третьей позиции гонку завершил еще один россиянин Александр Бессмертных.
1. Александр Большунов (Россия) — 34.48,4
2. Иво Нисканен (Финляндия) — отставание 43,7
3. Александр Бессмертных (Россия) — 55,9
5. Илья Порошкин (Россия) — 1.07,7
6. Евгений Белов (Россия) — 1.15,6
11. Сергей Устюгов (Россия) — 1.40,9
15. Денис Спицов (Россия) — 1.53,7
27. Илья Семиков (Россия) — 2.34,6 0