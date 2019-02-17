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    Непряева завоевала медаль на Кубке мира в Италии

    Лыжи
    Российская лыжница Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в итальянском городе Конь.

    Наталья Непряева
    Наталья Непряева
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    Непряева стала третьей в индивидуальной гонке на 10 километров. Победительнице россиянка уступила 12,6 секунды.

    Победу одержала финская лыжница Кертту Нисканен. Второй стала швейцарка Надин Фендрих.

    В пятерке лучших также финишировали представительницы России Юлия Белорукова и Алиса Жамбалова.

    1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.24,8
    2. Надин Фендрих (Швейцария) — отставание 3,0
    3. Наталья Непряева (Россия) — 12,6
    4. Юлия Белорукова (Россия) — 14,4
    5. Алиса Жамбалова (Россия) — 30,9
    6. Виктория Карль (Германия) — 32,5
    18. Мария Истомина (Россия) — 1.14,0
    30. Анна Жеребятьева (Россия) — 1.31,2
    32. Лидия Дуркина (Россия) — 1.40,2 0

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