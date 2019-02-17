Непряева завоевала медаль на Кубке мира в Италии

Наталья Непряева
skisport.ru
Непряева стала третьей в индивидуальной гонке на 10 километров. Победительнице россиянка уступила 12,6 секунды.
Победу одержала финская лыжница Кертту Нисканен. Второй стала швейцарка Надин Фендрих.
В пятерке лучших также финишировали представительницы России Юлия Белорукова и Алиса Жамбалова.
1. Кертту Нисканен (Финляндия) — 27.24,8
2. Надин Фендрих (Швейцария) — отставание 3,0
3. Наталья Непряева (Россия) — 12,6
4. Юлия Белорукова (Россия) — 14,4
5. Алиса Жамбалова (Россия) — 30,9
6. Виктория Карль (Германия) — 32,5
18. Мария Истомина (Россия) — 1.14,0
30. Анна Жеребятьева (Россия) — 1.31,2
32. Лидия Дуркина (Россия) — 1.40,2 0