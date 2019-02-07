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    Мутко: Насладиться успехом Олимпиады в Сочи не удалось из-за нападок на страну

    Олимпизм Допинг Вокруг спорта
    Вице-премьер России Виталий Мутко поделился воспоминаниями об Олимпиаде-2014.

    Виталий Мутко
    Виталий Мутко
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    Церемония открытия Игр в Сочи состоялась ровно 5 лет назад, 7 февраля 2014 года.

    «Было прекрасное открытие, всё всем понравилось. Это была трогательная церемония со многими яркими моментами. Вся церемония была единой историей.

    Всё было очень здорово. Чувства были необыкновенные. Чувство гордости, восторга от того, что сделали.

    От того, что такое событие проходит у нас в стране. Мы сердцем готовили и провели Олимпиаду. Не знаю, что ещё нужно было сделать для мира.

    Никто не ставил каких-то особых задач о победах. Поскольку каждая медаль была рукотворной, мы к этому шли. Можно любые вещи говорить со стороны, но нужно не болтать, а делать.

    Вот успехи в зимнем виде спорта — это всё рукотворные вещи. Мы сделали два мощных центра по прыжкам с трамплина, развивали сноуборд, фристайл.

    Вместе с тем, мы были разочарованы, что мало медалей было в биатлоне.

    Ярких событий было много, был праздник, связанный с победами спортсменов, было единение людей. Но надо признать, что, по большому счёту, насладиться этим после не удалось из-за нападок на страну.

    И сегодня есть попытки очернить Олимпиаду. И есть допинговые истории. Я рад, что мы выиграли суды, что ребята, которые никакого отношения к допингу не имели, остались медалистами», — цитирует Мутко сайт телеканала «360». 0

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