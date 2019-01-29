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    Крамник объявил о завершении карьеры

    Шахматы
    Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.

    Владимир Крамник
    Владимир Крамник
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    Заявление он сделал на турнире в Вейк-ан-Зее.

    «Я принял решение закончить свою профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад. Сыграв свой последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично.

    Жизнь профессионального игрока в шахматы — это прекрасное путешествие. Я очень благодарен шахматам за то, что они мне дали. Иногда было сложно, иногда даже более успешно, чем я мог когда-либо представить.

    Однако в любом случае для меня это был бесценный опыт. Я всегда делал все что мог, отдавал всего себя работе и игре в шахматы», — приводит слова Крамника официальный сайт турнира.

    Крамник был чемпионом мира по «классическим шахматам» с 2000 по 2007 год. Именно он отнял корону у Гарри Каспарова, обыграв его 8,5 — 6,5. 0

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