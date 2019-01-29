Крамник объявил о завершении карьеры

Четырнадцатый чемпион мира по шахматамобъявил о завершении карьеры.

Владимир Крамник tatasteelchess.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Заявление он сделал на турнире в Вейк-ан-Зее.

«Я принял решение закончить свою профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад. Сыграв свой последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично.

Жизнь профессионального игрока в шахматы — это прекрасное путешествие. Я очень благодарен шахматам за то, что они мне дали. Иногда было сложно, иногда даже более успешно, чем я мог когда-либо представить.

Однако в любом случае для меня это был бесценный опыт. Я всегда делал все что мог, отдавал всего себя работе и игре в шахматы», — приводит слова Крамника официальный сайт турнира.

Крамник был чемпионом мира по «классическим шахматам» с 2000 по 2007 год. Именно он отнял корону у Гарри Каспарова, обыграв его 8,5 — 6,5. 0