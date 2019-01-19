МОК не будет оспаривать решение по 27 оправданным россиянам

Международный олимпийский комитет не будет оспаривать в суде решение по 27 оправданным российским спортсменам, сообщает официальный сайт МОК.

В декабре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда дисквалифицировала 43 спортсмена из России за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014. Они были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, а их результаты, показанные на Играх-2014, аннулированы.

Впрочем, в феврале CAS оправдал 28 россиян. МОК попытался обжаловать решение CAS по лыжнику Александру Легкову, но проиграл.

«Причины решения об отклонении апелляции МОК по данному делу не разглашаются. Поскольку 28 решений CAS похожи, МОК не станет подавать апелляции по оставшимся 27 делам.

МОК оставляет за собой право вновь открыть эти дела, если появятся новые доказательства», — говорится в заявлении МОК. 0