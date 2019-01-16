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    Яременко: На ЧЕ по волейболу «сюрприз» может преподнести только сборная России

    Волейбол
    Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола заявил, что реальная борьба на чемпионате Европы 2019 года среди мужских команд начнется со стадии 1/4 финала.

    Александр Яременко
    Александр Яременко
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    Напомним, что жеребьевка финальной стадии турнира прошла в среду, 16 января, в Брюсселе. Российская команда попала в группу C вместе со сборными Белоруссии, Македонии, Словении, Турции и Финляндии.

    «Учитывая состав нашей группы, на первом этапе "сюрприз" может преподнести только сборная России. Смотреть будет интересно на соперников по следующей стадии из группы А.

    Должен сказать, что чемпионат Европы обычно начинается со стадии 1/4 финала, когда встречаешь сильного соперника, где нам практически гарантирована одна из сильнейших трех команд: Италия, Франция, Болгария», — приводит слова Яременко ТАСС.

    Чемпионат Европы по волейболу пройдет 13-29 сентября в Бельгии, Нидерландах, Словении и Франции. 0

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