Сотников выиграл 8-й этап «Дакара»

Дмитрий Сотников
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По итогам дня Николаев упустил лидерство в обще зачете, уступив ему Дмитрию Сотникову. Тройку лидеров замыкает Жерар де Рой, его отставание от первого места составляет чуть более часа.
«Дакар»-2019. Грузовики. Седьмой СУ
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»)
2. Сергей Вязович (МАЗ) — +23.13
3. Жерар де Рой («Ивеко») — +25.09
4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +27.06
5. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +59.43
«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачет
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»)
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +26.49
3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:07.43
4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +4:09.27
5. Сергей Вязович (МАЗ) — +6:08.51. 0