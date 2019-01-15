Сотников выиграл 8-й этап «Дакара»

Экипаж, во главе с, завоевал победу на 8-м этапе «Дакара» в классе грузовиков. Второе место занялна, тройку лучших замкнул. Еще один экипаж, ведомый, замкнул топ-5.

По итогам дня Николаев упустил лидерство в обще зачете, уступив ему Дмитрию Сотникову. Тройку лидеров замыкает Жерар де Рой, его отставание от первого места составляет чуть более часа.

«Дакар»-2019. Грузовики. Седьмой СУ

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»)

2. Сергей Вязович (МАЗ) — +23.13

3. Жерар де Рой («Ивеко») — +25.09

4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +27.06

5. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +59.43

«Дакар»-2019. Грузовики. Общий зачет

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»)

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — +26.49

3. Жерар де Рой («Ивеко») — +1:07.43

4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +4:09.27

5. Сергей Вязович (МАЗ) — +6:08.51. 0