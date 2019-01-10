Ласицкене и Шубенков — легкоатлеты года в России

Мария Ласицкене
rusathletics.info
В прошедшем году Ласицкене выиграла 25 турниров, включая чемпионат мира в помещении, чемпионат Европы, континентальный кубок ИААФ, а также стала победительницей «Бриллиантовой лиги».
Шубенков в 2018 году установил рекорд страны в беге на 110 м с барьерами (12,92), стал серебряным призером чемпионата Европы на той же дистанции, выиграл финал «Бриллиантовой лиги» и Континентальный кубок ИААФ.
Лучшими молодыми спортсменами названы десятиборец Александр Комаров и бегунья на короткие дистанции Полина Миллер.
Лучшими легкоатлетами среди ветеранов стали Дмитрий Бызов (тройной прыжок) и Любовь Столяр (бег с барьерами). 0