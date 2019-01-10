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    Ласицкене и Шубенков — легкоатлеты года в России

    Легкая атлетика
    Прыгунья в высоту Мария Ласицкене и бегун Сергей Шубенков названы лучшими легкоатлетами 2018 года в России, сообщает официальный сайт ВФЛА.

    Мария Ласицкене
    Мария Ласицкене
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    В прошедшем году Ласицкене выиграла 25 турниров, включая чемпионат мира в помещении, чемпионат Европы, континентальный кубок ИААФ, а также стала победительницей «Бриллиантовой лиги».

    Шубенков в 2018 году установил рекорд страны в беге на 110 м с барьерами (12,92), стал серебряным призером чемпионата Европы на той же дистанции, выиграл финал «Бриллиантовой лиги» и Континентальный кубок ИААФ.

    Лучшими молодыми спортсменами названы десятиборец Александр Комаров и бегунья на короткие дистанции Полина Миллер.

    Лучшими легкоатлетами среди ветеранов стали Дмитрий Бызов (тройной прыжок) и Любовь Столяр (бег с барьерами). 0

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