Ласицкене и Шубенков — легкоатлеты года в России

Прыгунья в высотуи бегунназваны лучшими легкоатлетами 2018 года в России, сообщает официальный сайт ВФЛА.

Мария Ласицкене rusathletics.info 1000 Фрибет для всех Забрать!

В прошедшем году Ласицкене выиграла 25 турниров, включая чемпионат мира в помещении, чемпионат Европы, континентальный кубок ИААФ, а также стала победительницей «Бриллиантовой лиги».

Шубенков в 2018 году установил рекорд страны в беге на 110 м с барьерами (12,92), стал серебряным призером чемпионата Европы на той же дистанции, выиграл финал «Бриллиантовой лиги» и Континентальный кубок ИААФ.

Лучшими молодыми спортсменами названы десятиборец Александр Комаров и бегунья на короткие дистанции Полина Миллер.

Лучшими легкоатлетами среди ветеранов стали Дмитрий Бызов (тройной прыжок) и Любовь Столяр (бег с барьерами). 0