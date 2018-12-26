Советникпо автоспортузаявил, что из-за неопределенного будущегоего команда рассматривает переход в другие гоночные серии.

«Ред Булл» после 2020 года может покинуть «Формулу-1» motorsport.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Пока не будет выбран регламент на двигатели и подписан Договор согласия, "Ред Булл" и "Хонда" не будут принимать решения. Мы не хотим снова оказаться зависимыми, как в прошлом, когда мы просили, а обещанное нам не делали. Наш вариант — уйти или выступать в других сериях. У нас есть гиперкар "Валькирия" для выступления в WEC», — цитирует советника «Ред Булла» Хельмута Марко Motorsport-Total.

В 2015 году «Ред Булл» не мог найти поставщика моторов: «Мерседес» отказался работать с австрийцами и им пришлось помириться с «Рено».

За «Ред Булл» в настоящий момент выступают голландец Макс Ферстаппен и австралиец Даниэль Риккьярдо. 0