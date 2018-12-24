Турнир UFC 232 перенесли из-за положительного допинг-теста Джонса

Турнир UFC 232 будет перенесен из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес из-за положительного допинг-теста американского бойца, сообщает MMA Fighting.

По информации источника, в крови Джонса обнаружен туринабол. Турнир был перенесен в связи с тем, что Атлетическая комиссия штата Невада не успевает провести расследование в отношении спортсмена до боя.

«Положительный тест Джонса — пока не нарушение. Тест мог показать те же следы туринабола, что были зафиксированы раньше. То есть не новую дозу, а следы той, за которую Джонс был дисквалифицирован.

Сейчас у него найден 1 пикограмм стероида. Это одна триллионная грамма. Если вы возьмёте щепотку соли и разделите её на столе на 50 миллионов частей — это и будет пикограмм. Сейчас мы ждём начала работы с USADA и комиссией Калифорнии для полноценного расследования. Пока ивент не отменяется, просто переезжает в Лос-Анджелес на те же сроки — 29 декабря», — сказал специалист UFC по работе с атлетическими комиссиями Джефф Новицки.

Напомним, что в этом поединке американский боец должен встретится со шведом Александром Густафссоном.

Ранее Джонс провалил допинг-тест в августе 2017 года, из-за чего был дисквалифицирован и лишен титула чемпиона UFC. 0