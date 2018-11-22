Кубица заменит Сироткина в составе команды «Уильямс»

Полякв следующем сезоне станет боевым пилотом «Уильямса» вместо россиянина, информирует пресс-служба Формулы-1.

Роберт Кубица twitter.com/WilliamsRacing 1000 Фрибет для всех Забрать!

Ранее руководство «Уильямса» подтвердило, что вторым пилотом команды в 2019 году станет Джордж Расселл. Таким образом, команду покинет Сироткин.

«Дорогие друзья, к большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в Формуле-1», — говорится в заявлении Сироткина в его микроблоге в Twitter.

Кубица выступал в Формуле-1 с 2006 по 2010 год. На счету 33-летнего поляка одна победа и 12 подиумов в 76 гонках. В последний раз он выходил на старт 14 ноября 2010 года.

Зимой 2011 года он попал в тяжелую аварию во время участия в ралли в Италии. Пилот мог потерять руку, но врачам удалось ее спасти. Только спустя два года Кубица вернулся в гонки. 0