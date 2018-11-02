Мустафина стала пятой на брусьях на ЧМ, победила Дервель

Двукратная олимпийская чемпионка, российская гимнасткастала лишь пятой в упражнении на брусьях на чемпионате мира, который проходит в Дохе (Катар).

Победу одержала Нина Дервель из Бельгии, опередившая американку Симону Байлз. На третье место судьи поставили немецкую гимнастку Элизабет Зайтц, которой Мустафина уступила 0,167 балла.

Ранее Мустафина, выступающая на первом чемпионате мира после рождения ребёнка, помогла сборной России выиграть серебро в командном первенстве.

Гимнастика спортивная. Чемпионат мира. Доха, Катар

Женщины. Брусья

1. Нина Дервель (Бельгия) — 15,200.

2. Симона Байлз (США) — 14,700.

3. Элизабет Зайтц (Германия) — 14,600…

5. Алия Мустафина (Россия) — 14,433. 0