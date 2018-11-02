ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Тоттенхэма»Почти успешный клуб
  • 19:25
    • Бендтнер сломал челюсть таксисту и приговорён к 50 суткам тюрьмы
  • 19:07
    • Симона Байлз побила рекорд Щербо по количеству побед на ЧМ
  • 18:43
    • Пеев: У Черчесова была практика избавляться от лидеров, чтобы его все слушали
  • 17:40
    • Хачанов разгромил Зверева в четвертьфинале турнира в Париже
  • 17:27
    • Далалоян стал двукратным чемпионом мира
    Все новости спорта

    Мустафина стала пятой на брусьях на ЧМ, победила Дервель

    Спортивная гимнастика
    Двукратная олимпийская чемпионка, российская гимнастка Алия Мустафина стала лишь пятой в упражнении на брусьях на чемпионате мира, который проходит в Дохе (Катар).

    Алия Мустафина
    Алия Мустафина
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Победу одержала Нина Дервель из Бельгии, опередившая американку Симону Байлз. На третье место судьи поставили немецкую гимнастку Элизабет Зайтц, которой Мустафина уступила 0,167 балла.

    Ранее Мустафина, выступающая на первом чемпионате мира после рождения ребёнка, помогла сборной России выиграть серебро в командном первенстве.

    Гимнастика спортивная. Чемпионат мира. Доха, Катар
    Женщины. Брусья

    1. Нина Дервель (Бельгия) — 15,200.
    2. Симона Байлз (США) — 14,700.
    3. Элизабет Зайтц (Германия) — 14,600…
    5. Алия Мустафина (Россия) — 14,433. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Skate Canada: триумф Туктамышевой, подиум Медведевой, рекорды у танцевальных пар
  • 28/10/2018 в 11:50
    •
  • Прогноз
  • «Наполи» — «Эмполи»
  • 1.65
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Эмполи» не удастся забить в Неаполе
  • «Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Прервет ли «Штутгарт» серию поражений?
  • «Штутгарт» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Команды начнут без оттяжки
  • «ПСЖ» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    СКА — «Амур» Хоккей КХЛ. «Магнитка» одолела «Йокерит», СКА принимает «Амур»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 2 ноября 19:530
  • 15:16
    • Де Брейне получил очередную травму
  • 14:18
    • Стерлинг станет самым высокооплачиваемым английским футболистом
  • 14:06
    • Полузащитник «Милана» выбыл из строя на месяц
    «Зенит» — «Ростов» Футбол «Зенит» получил щелчок по носу от КарпинаРеакция спортивных СМИ на вылет «Зенита» из Кубка России 01:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли ПСЖ побеждать в Лиге 1?
  • 2.29
    •
  • 20:05
    • Гвардиола никогда не просил купить Месси
  • 19:39
    • «Автомобилист» в Екатеринбурге победил «Сочи»
  • 19:32
    • «Магнитка» на своем льду обыграла «Йокерит»
    Унаи Эмери Футбол Шесть месяцев с Эмери: конкурентная команда и оптимизм для фанатовЛондонский «Арсенал» возрождается после ухода Арсена Венгера Вчера в 15:420
  • 17:52
    • Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов
  • 17:14
    • Кокорин планирует сыграть во втором круге РПЛ
  • 11:34
    • Уайт выступил против боксерского боя Нурмагомедов — Мэйуэзер
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон