Хрюнов: Нурмагомедов — невинная жертва

Российский промоутеротказался считать российского бойцавиновником инцидента, произошедшего после его боя сза титул чемпиона UFC в легком весе.

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«Хабиб — невинная жертва. Он не мог в той ситуации поступить по-другому. Когда он слышал плохие слова о родине, маме, папе, президенте... Думаю, любой бы человек на его месте так сделал.

Наказание? Зачем про это рассуждать. Нужно поставить культурную стену. В Америке царствует вседозволенность, деньги и иже с ними. Очень многие люди там живут без правил, они восхищены грязью, трэш-током, но это же не по-нашему. Я удручен из-за произошедшего, но призываю не осуждать Хабиба. Человек живет по своим очень хорошим правилам, но оказался в такой ситуации», — цитирует Хрюнова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом, после чего покинул октагон и напал на членов команды Макгрегора, спровоцировав массовую потасовку. 0