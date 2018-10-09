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    Хрюнов: Нурмагомедов — невинная жертва

    Единоборства
    Российский промоутер Владимир Хрюнов отказался считать российского бойца Хабиба Нурмагомедова виновником инцидента, произошедшего после его боя с Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC в легком весе.

    Владимир Хрюнов
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    «Хабиб — невинная жертва. Он не мог в той ситуации поступить по-другому. Когда он слышал плохие слова о родине, маме, папе, президенте... Думаю, любой бы человек на его месте так сделал.

    Наказание? Зачем про это рассуждать. Нужно поставить культурную стену. В Америке царствует вседозволенность, деньги и иже с ними. Очень многие люди там живут без правил, они восхищены грязью, трэш-током, но это же не по-нашему. Я удручен из-за произошедшего, но призываю не осуждать Хабиба. Человек живет по своим очень хорошим правилам, но оказался в такой ситуации», — цитирует Хрюнова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом, после чего покинул октагон и напал на членов команды Макгрегора, спровоцировав массовую потасовку. 0

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