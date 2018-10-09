Нурмагомедов сохранит титул чемпиона UFC

Главасообщил, что российский чемпион UFCсохранит свой титул, несмотря на происшествие на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

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«Он точно сохранит свой пояс, но может быть дисквалифицирован на 4-6 месяцев. Атлетическая комиссия Невады обсуждает удержание всего гонорара с Хабиба. Тем не менее, думаю, что все ограничится штрафом порядка 250 тысяч долларов. Дисквалификация будет касаться только боев на территории США», — цитирует Уайта TMZ.

Напомним, Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом, после чего покинул октагон и напал на членов команды Макгрегора, спровоцировав массовую потасовку.

Ранее стало известно, что россиянин, скорее всего, не получит свои призовые 2 миллиона долларов, а также будет оштрафован на 250 тысяч долларов. 0