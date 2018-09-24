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    Вудли: Хочу победы Макгрегора над Хабибом

    Единоборства
    Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли заявил, что надеется на победу Конора Макгрегора в предстоящем поединке против российского чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

    Тайрон Вудли
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    «Мне хочется, чтобы Макгрегор победил Нурмагомедова. Это желание моего эго, поскольку в случае такой победы у Конора останется только один поединок, который будет иметь смысл — бой со мной. Уверен, ему захочется завоевать третий пояс, и для этого придется драться со мной. Я бы даже не стал раздумывать, если бы мне предложили поединок с Макгрегором. Но, размышляя логически, я думаю, что выиграет все-таки Хабиб», — цитирует Вудли «Чемпионат».

    Поединок Нурмагомедова и Макгрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. 0

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