Вудли: Хочу победы Макгрегора над Хабибом

Чемпион UFC в полусреднем весезаявил, что надеется на победув предстоящем поединке против российского чемпиона организации в легком весе

«Мне хочется, чтобы Макгрегор победил Нурмагомедова. Это желание моего эго, поскольку в случае такой победы у Конора останется только один поединок, который будет иметь смысл — бой со мной. Уверен, ему захочется завоевать третий пояс, и для этого придется драться со мной. Я бы даже не стал раздумывать, если бы мне предложили поединок с Макгрегором. Но, размышляя логически, я думаю, что выиграет все-таки Хабиб», — цитирует Вудли «Чемпионат».

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. 0