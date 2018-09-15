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    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура
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    Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура

    Формула-1 Автоспорт
    Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Сингапура.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон
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    Свой лучший круг в заключительном сегменте квалификации британец преодолел за 1 минуту 36,015 секунды.

    Второе место досталось пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

    Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 19-е время.

    Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.36,015
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.36,334
    3. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.36,628
    4. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.36,702
    5. Кими Райкконен («Феррари») — 1.36,794
    6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.36,996
    7. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.37,985
    8. Ромен Грожан («Хаас») — 1.38,320
    9. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.38,365
    10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.38,588

    Не вышли в третий сегмент:

    11. Фернандо Алонсо («Макларен»)
    12. Карлос Сайнс («Рено»)
    13. Шарль Леклер («Заубер»)
    14. Маркус Эрикссон («Заубер»)
    15. Пьер Гасли («Торо Россо»)

    Не вышли во второй сегмент:

    16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    17. Брендон Хартли («Торо Россо»)
    18. Стоффель Вандорн («Макларен»)
    19. Сергей Сироткин («Уильямс»)
    20. Лэнс Стролл («Уильямс»). 0

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