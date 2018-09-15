Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура

Свой лучший круг в заключительном сегменте квалификации британец преодолел за 1 минуту 36,015 секунды.
Второе место досталось пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 19-е время.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.36,015
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.36,334
3. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.36,628
4. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.36,702
5. Кими Райкконен («Феррари») — 1.36,794
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.36,996
7. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.37,985
8. Ромен Грожан («Хаас») — 1.38,320
9. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.38,365
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.38,588
Не вышли в третий сегмент:
11. Фернандо Алонсо («Макларен»)
12. Карлос Сайнс («Рено»)
13. Шарль Леклер («Заубер»)
14. Маркус Эрикссон («Заубер»)
15. Пьер Гасли («Торо Россо»)
Не вышли во второй сегмент:
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Брендон Хартли («Торо Россо»)
18. Стоффель Вандорн («Макларен»)
19. Сергей Сироткин («Уильямс»)
20. Лэнс Стролл («Уильямс»). 0