Чернышов обвиняется в использовании ЭПО

Телеканал «Матч ТВ» опубликовал отрывки из письма Международного союза биатлонистов (IBU), адресованного россиянину, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил.

В нем сообщается, что допинг-проба спортсмена от 17 июля 2014 года дала отрицательный результат. Пробирка с мочой Чернышова проверялась в Московской антидопинговой лаборатории и заключение в системе ADAMS гласит: «Никакой запрещенной субстанции (ий) или запрещенных методов, или их метаболита (ов), маркера (ов) обнаружено не было».

Затем говорится, что данные Московской лаборатории LIMS относительно данной пробы (проба А) называют запрещенную субстанцию ЭПО (указанная концентрация — 0 нг/мл). Таким образом, анализ пробы А выявил предполагаемый неблагоприятный результат анализа на ЭПО в первоначальной процедуре тестирования, который затем был полностью подтвержден подтверждающей процедурой.

Сам же Чернышов утверждает, что никогда не принимал запрещенных препаратов.

Я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов! Никогда не уклонялся от сдачи допинг-тестов. Все мои допинг-пробы — чистые!

Все доводы WADA и МОК состоят в том, что моя фамилия фигурирует в каких-то переписках Родченкова. Для них это весомый аргумент.

До обидного смешно. Полный абсурд и провокация! И самое ужасное то, что никто из обвинителей не будет наказан за свою клевету и ложь«, — написал Чернышов на своей странице в Instagram.

Помимо чемпиона мира среди юниоров-2011, в причастности к допинговым нарушениям подозреваются олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов и чемпион мира среди юниоров и чемпион Европы Александр Печенкин. 0