Абакумова согласилась с четырехлетней дисквалификацией за применение допинга

Российская метательница копьясогласилась с наказанием в виде четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает AIU.

Мария Абакумова straitstimes.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Положительными после перепроверки оказались допинг-пробы, которые она сдала на Олимпийских играх в Пекине-2008 и на чемпионате мира в Тэгу-2011.

В пробах легкоатлетки обнаружен туринабол. На Играх-2008 Мария стала второй, на чемпионате мира в Тэгу — первой.

Ее результаты в период с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года аннулированы. Дисквалификация началась с 18 мая 2016 года.

Ранее прыгунья в длину Татьяна Лебедева согласилась с наказанием в виде двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки допинг-проб с Игр-2008 в Пекине. 0