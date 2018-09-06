ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичUS Open. Джокович обыграл Миллмана, Киз расправилась с Суарес-Наварро
  • 10:33
    • Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в августе
  • 10:18
    • Абакумова согласилась с четырехлетней дисквалификацией за применение допинга
  • 08:49
    • Чернышов обвиняется в использовании ЭПО
  • 08:34
    • Федун заявил о шаманских действиях против «Спартака»
  • 08:17
    • Джокович — в полуфинале US Open
    Все новости спорта

    Абакумова согласилась с четырехлетней дисквалификацией за применение допинга

    Легкая атлетика Допинг
    Российская метательница копья Мария Абакумова согласилась с наказанием в виде четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает AIU.

    Мария Абакумова
    Мария Абакумова
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Положительными после перепроверки оказались допинг-пробы, которые она сдала на Олимпийских играх в Пекине-2008 и на чемпионате мира в Тэгу-2011.

    В пробах легкоатлетки обнаружен туринабол. На Играх-2008 Мария стала второй, на чемпионате мира в Тэгу — первой.

    Ее результаты в период с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года аннулированы. Дисквалификация началась с 18 мая 2016 года.

    Ранее прыгунья в длину Татьяна Лебедева согласилась с наказанием в виде двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки допинг-проб с Игр-2008 в Пекине. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ударник против борца. Макгрегор — главый вызов в карьере Хабиба
  • 04/08/2018 в 19:07
    •
  • Прогноз
  • Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор
  • 2.15
  • 06/10/2018 в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахстан оставит не у дел Грузию
  • Казахстан — Грузия. Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • Какие выводы сделал Йоахим Лев?
  • Германия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Продлит ли Норвегия победную серию в матчах с киприотами?
  • Норвегия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ак Барс» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» уступил «Амуру», «Барыс» разгромил «Нефтехимик»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 5 сентября Вчера в 22:450
  • 23:17
    • Павлюченкова и Севастова не смогли выйти в полуфинал US Open
  • 22:53
    • Мбаппе дисквалифицирован на три матча
  • 09:06
    • «Тоттенхэм» может провести весь сезон на «Уэмбли»
    Леон Горецка Футбол Топ-7 самых любопытных трансферов лета-2018 в ЕвропеСамые умелые и выгодные переходы футболистов межсезонья Вчера в 21:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Настроится ли Германия на борьбу с чемпионами мира?
  • 4.84
    •
  • 23:50
    • Сборная Словакии разгромила Данию
  • 23:38
    • Юношеская сборная России проиграла Хорватии
  • 22:33
    • ХК «Сочи» в овертайме одолел «Куньлунь Ред Стар»
    Андреас Гранквист Футбол Топ-5 летних потерь РПЛПять игроков, без которых российский чемпионат стал заметно слабее Вчера в 01:310
  • 21:44
    • Гол Сёмина помог «Витязю» обыграть «Ак Барс»
  • 20:27
    • Осака разгромила Цуренко и вышла в полуфинал US Open
  • 20:20
    • Защитник «Спартака» вернется в строй через полгода
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон