Абакумова согласилась с четырехлетней дисквалификацией за применение допинга

Мария Абакумова
straitstimes.com
Положительными после перепроверки оказались допинг-пробы, которые она сдала на Олимпийских играх в Пекине-2008 и на чемпионате мира в Тэгу-2011.
В пробах легкоатлетки обнаружен туринабол. На Играх-2008 Мария стала второй, на чемпионате мира в Тэгу — первой.
Ее результаты в период с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года аннулированы. Дисквалификация началась с 18 мая 2016 года.
Ранее прыгунья в длину Татьяна Лебедева согласилась с наказанием в виде двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки допинг-проб с Игр-2008 в Пекине. 0