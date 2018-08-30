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    Драчев: Обвинение в допинге только предъявлено, еще ничего не доказано

    Биатлон Допинг
    Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал очередной допинговый скандал в российском биатлоне.

    Владимир Драчев
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    Напомним, что СБР получил информацию от IBU о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил.

  • СМИ стали известны фамилии всех подозреваемых биатлонистов
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    • «Я все-таки приверженец того, что мы на правильном пути и должны войти в дружную семью международного биатлона. И не важно, что происходит…

    Пока нет никакой конкретики. Есть только обвинения. Вы же помните, что у нас были случаи, когда обвиняли 28 наших спортсменов, а потом часть оправдали.

    То есть на сегодняшний день нет стопроцентного подтверждения нарушений. Нет данных проб А и B. Пока мы получили подозрение и должны разобраться. Чем мы сейчас и занимаемся.

    Речь идет о временах, когда СБР руководители Михаил Прохоров и Сергей Кущенко — это 2012-й, 2013-й, 2014-й.

    Не могу сейчас ничего сказать ничего про то, как это скажется на медалях Ванкувера-2010. Только сегодня получили информацию. Будет в ближайшие сутки разбираться.

    Что делать в этой ситуации? Ничего! Жить дальше, развиваться, заниматься детским спортом. То, что происходит — происходит, а мы живем дальше.

    Повторюсь: объявление только предъявлено, еще ничего не доказано. Можно любого человека обвинить во всем что угодно, но после этого — нужна доказательная база.

    Мы же понимаем, что допинг не передается с поцелуем. Как в том знаменитом случае, когда спортсмен сказал, что его поцеловала девушка — так и попали запрещенные вещества в его организм.

    Это смешно, конечно, но его оправдали! В общем, это очередные двойные стандарты.

    Мы будем доказывать невиновность наших спортсменов, будем биться за каждого нашего атлета, за каждую медаль, если по ним будут обвинения.

    Надеюсь, все будет хорошо. Но готовимся к серьезной работе», — приводит слова Драчева «Спорт-Экспресс». 0

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